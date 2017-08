Goldener Leopard von Locarno für "Mrs. Fang"

Chinese Wang Bing gehört zu den führenden Dokumentaristen des Weltkinos. Beste Schauspielerin wurde Isabella Huppert.

Locarno – Überraschung zum Finale des 70. internationalen Filmfestivals in Locarno: Der "Goldene Leopard" ging an die Dokumentation Mrs. Fang des chinesischen Regisseurs Wang Bing. Das gab die Jury unter Vorsitz des französischen Regisseurs Olivier Assayas (Personal Shopper) am Samstag bekannt.

Der Film beobachtet das Sterben einer an Alzheimer erkrankten Frau im Familienkreis. Bing rückt seiner Protagonistin äußerst nahe, ohne die Grenze zum Obszönen zu überschreiten, und zeigt, wie die langsame Abkehr vom Leben hier ganz ohne Sentimentalität erfolgt. Der Chinese gehört zu den profiliertesten Dokumentaristen des Weltkinos, die Documenta in Kassel hat ihm dieses Jahr bereits eine Retrospektive gewidmet.

Als beste Hauptdarsteller wurden die Französin Isabelle Huppert als überforderte Lehrerin in Serge Bozons Madame Hyde (Frankreich/Belgien) und der Däne Elliott Crosset Hove als gewalttätiger Arbeiter in Winterbrüder (Dänemark/Island) geehrt.

Der Spezialpreis der Jury ging an den brasilianisch-französischen Spielfilm Good Manners (Regie: Juliana Rojas, Marco Dutras). Das Drama erzählt vom Leben einer Nanny, die das Kind einer anderen Frau großzieht, welches sich bei Vollmond in einen Werwolf verwandelt. Der Film entspricht genau der auf dem Festival in Locarno gern gepflegten Balance von Unterhaltung und Anspruch.

F.J. Ossang ist bester Regisseur

Als bester Regisseur wurde F. J. Ossang für 9 doigts ausgezeichnet. Sein surrealer Spielfilm will sowohl als Parabel auf die bürgerliche Gesellschaft als auch als rätselhafter Thriller sein.

In der zweiten Wettbewerbssektion Cineasti del presente, in der auch der österreichische Beitrag Abschied von den Eltern von Astrid Ofner lieg, ging 3/4 von Ilian Metev als Sieger hervor. Der Bulgare erzählt behutsam und nuanciert von einem kleinen Familienverbund von Vater, Tochter und Sohn, die ihren letzten gemeinsamen Sommer verbringen – die Tochter ist auf dem Sprung zu einer Klavierausbildung in Deutschland. Valérie Massadians Film Milla erhielt den Spezialpreis der Jury.

In dem neu geschaffenen Wettbewerb der Sektion Sign of Life wurde Nelson Carlo De Los Santos Arias Drama Cocote prämiert, der vom Österreicher Lukas Valenta Rinner mitproduziert wurde. Ein Mann, der zu dem Begräbnis seines Vaters ins Hinterland der Dominikanischen Republik zurückkehrt, sieht sich darin mit einer rückständigen Gesellschaft konfrontiert, die immer mehr auch auf sein Verhalten Auswirkungen hat. (kam/APA, 12.8.2017)