Zidane vor Vertragsverlängerung bei Real

Erfolgstrainer bestätigt Einigung – neuer Vertrag bis 2020

Madrid – Zinedine Zidane wird seinen Vertrag als Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid in Bälde verlängern. Das bestätigte der Franzose am Samstag bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Supercup-Hinspiels gegen den FC Barcelona. Laut Medienberichten soll er sich mit den Verantwortlichen auf eine Verlängerung über drei Spielzeiten bis 2020 geeinigt haben.

Damit verknüpft soll eine Verdopplung seines Gehalts sein. "Ich bin sehr glücklich, denn das ist ein Zeichen des Vertrauens, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben", sagte der 45-Jährige. Mit Real hat er seit seinem Amtsantritt im Jänner 2016 u.a. zwei Champions-League-Titel, zweimal den UEFA Super Cup, einmal die Club-Weltmeisterschaft sowie heuer die spanische Meisterschaft gewonnen.

Vertrag ungleich Sicherheit

Er sei sich aber bewusst, dass sein Engagement bei den "Königlichen" trotz eines gültigen Vertrages jederzeit zu Ende gehen könnte. "Vielleicht bin ich in einem Jahr Geschichte", meinte Zidane, der am Sonntag den Grundstein für den nächsten Titel legen will.

Real-Superstar Ronaldo könnte in Barcelona von Beginn an dabei sein, erklärte der Weltmeister von 1998. "Er hat körperlich sehr hart gearbeitet während seiner Pause und ist jetzt bereit, zu spielen." (APA, 12.8.2017)