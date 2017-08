Mann stürzte in Salzburg beim Pflücken von Zirbenzapfen vom Baum

38-Jähriger Oberösterreicher fiel zehn Meter in die Tiefe nachdem zwei Äste brachen

Thomatal – Beim Pflücken von Zirbenzapfen ist am Samstagvormittag im Schönfeld bei Thomatal im Lungau ein 38-Jähriger vom Baum gestürzt. Der Oberösterreicher war in rund 1.800 Metern Seehöhe auf die Zirbe geklettert, als plötzlich zwei Äste brachen. Der Braunauer fiel zehn Meter in die Tiefe und landete auf einem Stein und Wurzeln.

Seine 35-jährige Begleiterin alarmierte die Rettung. Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und verletzt in das Landeskrankenhaus nach Klagenfurt geflogen. (APA, 12.8.2017)