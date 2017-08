Verwaltungsstrafverfahren der FMA gegen Wienwert läuft

Der Vorwurf lautet: Die Firma habe die Finanzlage zu positiv dargestellt und Risiken nicht ausreichend beschrieben

Wien (APA) – Seit der letzten Juliwoche läuft ein Verwaltungsstrafverfahren der Finanzmarktaufsicht (FMA) gegen den privaten Wiener Immo-Entwickler Wienwert. Das hat die FMA am Samstag bestätigt. Die Aufsicht wirft der Firma, die gerade mit einer 5-Millionen-Anleihe Geld einsammelt, vor, die Finanzlage zu positiv und Risiken nicht ausreichend beschrieben zu haben. Für die Anleger kann das relevant werden.

Irreführende Werbung sanktioniert die FMA üblicherweise mit Verwaltungsstrafen. Der Strafrahmen geht bis zu 100.000 Euro. Ob und in welcher Höhe bei Wienwert eine Strafe fällig wird, wird erst entschieden, wenn die so genannte rechtliche Würdigung der Firmenstellungnahmen fertig ist, heißt es von der Aufsicht.

In dem Fall geht es nicht nur darum, dass Wienwert – die den Vorwurf der Irreführung wiederholt zurückgewiesen hat – ihre Werbung umzustellen hat. Sollte die Behörde amtlich feststellen, dass Risiken nicht ordnungsgemäß dargestellt wurden, haben Anleger, die Geld investiert haben, in einem Zivilverfahren bessere Karten, sollten sie ihr Geld nicht zeitgerecht, also zur Bond-Fälligkeit 2020, zurückkriegen. Zumal, so die Kritik der Prüfer, die Wienwert-Anleger auch nicht genug informiert worden seien, dass sie damit auch Risiken der Mutter Wienwert Holding (WW Holding) mitkauften. Die Holding hat ein deutlich negatives Eigenkapital.

Verdacht der irreführenden Werbung

Der Prospekt für die in Rede stehende Anleihe wurde von der Luxemburger Aufsicht gebilligt. Wenn aber in Österreich mit einem solchen Papier geworben wird, ermittelt bei Auffälligkeiten die heimische Aufsicht. "Wir haben den Eindruck gewonnen, dass bestimmte Risikohinweise unterlassen wurden beziehungsweise dass hier eine zu positive Darstellung erfolgt ist im Verkauf, im Vertrieb in Österreich", sagte FMA-Chef Helmut Ettl am Samstag im ORF-Morgenjournal – deshalb das Verfahren nach Verdacht der irreführenden Werbung.

Falls eine Strafe ausgesprochen werde, stehe es dann natürlich jedem Privatanleger frei, sich aufgrund dieser Information "persönlich weitere Schritte vorzubehalten." Wienwert ist nicht mit der Stadt Wien verbunden. Dass die Gesellschaft in Werbevideos aber gerade diesen Eindruck einer solchen Stadt-Wien-Nähe hinterlassen hat, war den Aufsehern auch ein Dorn im Auge, wie sie mehrfach kundgetan hatte. Rechtliche Handhabe dagegen dürfte es nicht geben.

In der "Wiener Zeitung" wurde am Samstag außerdem über einen bevorstehenden Immo-Zukauf durch Wienwert spekuliert: Sie soll den Zuschlag für die ehemalige Niederlassung des deutschen Technologiekonzerns Siemens in Floridsdorf erhalten haben. (APA, 12.8.2017)