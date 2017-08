1.800 Hektar auf Korsika von Waldbrand verwüstet

Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden

Bastia – Auf Korsika sind Hunderte Menschen vor einem Waldbrand in Sicherheit gebracht worden. Die Flammen hätten in dem betroffenen Gebiet nördlich von Bastia bereits 1.800 Hektar zerstört, sagte der Stabschef der französischen Verteidigungs- und Sicherheitszone Süd, Francois Pradon, am Samstag dem Sender BFMTV. Es sei aber bisher kein Haus abgebrannt.

In den Orten Pietracorbara und Sisco wurden fast 700 Urlauber von Campingplätzen in Sicherheit gebracht, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am späten Freitagabend unter Berufung auf die Behörden meldete. Starker Wind hatte die Arbeit der Feuerwehr erschwert und die Ausbreitung der Flammen begünstigt. Der Brand war bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausgebrochen. (APA/dpa, 12.8.2017)