Ku Klux Klan und andere Gruppen demonstrieren im US-Staat Virginia

Protest gegen Entfernung von Denkmal des Bürgerkriegsgenerals Lee

Charlottesville (Virginia) – In den USA wird am heutigen Samstag eine Großdemonstration von rechtsextremen und rassistischen Gruppen erwartet. Zu der Kundgebung in Charlottesville im US-Staat Virginia haben unter anderem der Ku Klux Klan und die sogenannte Alt-Right-Bewegung aufgerufen, die US-Präsident Donald Trump unterstützt. Sie hoffen auf tausende Teilnehmer aus den USA.

Befürchtet werden Zusammenstöße mit antifaschistischen Gruppen. Der Protest der Rechtsextremen richtet sich gegen die Stadtverwaltung von Charlottesville. Sie will ein Denkmal des Bürgerkriegs-Generals Robert Lee entfernen lassen. Lee führte Mitte des 19. Jahrhunderts die Truppen der Südstaaten, in denen die Sklavenhaltung erlaubt war. (APA, 11.8.2017)