In Österreich ist die Elektromobilität nach wie vor ein eher urbanes Phänomen

In der Vorwoche lieferte der Elektroautohersteller Tesla die ersten dreißig Stück seines leistbaren "Volkswagens " Model 3 aus. Nur wenige Tage zuvor gab Volvo bekannt, neue Typen ab 2019 ausschließlich mit Elektromotoren ausstatten zu wollen. Frankreich kündigte bereits im Juli an, bis 2040 gänzlich vom Verbrennungsmotor abrücken zu wollen. All diese Nachrichten erreichten uns, während der Abgasskandal neu aufgekocht war. Sehen Sie in der Grafik, wo die Dichte an Stromtankstellen in Österreich am größten ist und andere Fakten zur Elektromobilität.

Die Karte wurde mit Geokoordinaten des Kelag-Dienstes e-tankstellen-finder.com erstellt. Hier können Sie Stromtankstellen in Ihrer Nähe finden:

