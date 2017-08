Morgen-Update für Sonntag, den 13.8.2017: Gewalt bei US-Neonazi-Treffen, Strolz und Fipronil-Fall in Spanien

Guten Morgen! Hier die wichtigsten News für Ihren Sonntag im Überblick

[International] Charlottesville: Auto rast in Gegendemonstranten bei US-Neonazi-Treffen

Trump erwägt militärische Reaktion auf Krise in Venezuela

[Inland] Strolz: "Die Politik in Österreich ist viel zu männlich"

[Panorama] Ärzte ohne Grenzen setzen Mittelmeer-Mission von "Prudence" aus

[Wirtschaft] Fipronil: 20 Tonnen belastete Flüssigeier in Spanien entdeckt

[Wissenschaft] Schon seit 45.000 Jahren verändert der Mensch die Wälder der Tropen

[Sport] Austria holt gegen Lask ersten Saisonsieg

[Wetter] Am Sonntag setzt sich vom Hinteren Bregenzerwald bis zum Wald- und Mostviertel das oft trübe Wetter fort, tagsüber treten in den Nordalpen auch ein paar Regenschauer auf. Ansonsten startet der Tag zwar mit vielen Wolken, im Tagesverlauf kommt immer öfter die Sonne zum Vorschein, am öftesten im Süden. 18 bis 28 Grad

[Zum Tag] Am 13. August 1899 wurde Alfred Hitchcock geboren. Er wäre heute 118 Jahre alt geworden. Hitchcock war ein für das Genre Thriller wegweisender britischer Filmregisseur und Filmproduzent. Hier können Sie über Hitchcocks Filme diskutieren.