Marokko bewirbt sich um WM 2026

Fünfte Kandidatur des nordwestafrikanischen Staates

Rabat – Marokko hat sich offiziell um die Fußball-WM-Endrunde 2026 beworben. Dies gab der königliche marokkanische Fußballverband am Freitag bekannt. Es ist die insgesamt fünfte Kandidatur des nordwestafrikanischen Staates nach 1994, 1998, 2006 und 2010. Die bisher einzige Fußball-WM auf dem Mutterkontinent hat 2010 in Südafrika stattgefunden.

Vor Marokko hatte bisher nur die Dreier-Bewerbung USA/Kanada/Mexiko ihr Interesse an der WM 2026 bekundet. Da die Endrunde in neun Jahren erstmals mit 48 Teams gespielt wird, werden dem amerikanischen Trio beste Chancen eingeräumt. Die WM im nächsten Jahr in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) findet ebenso wie die folgende in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) noch mit 32 Teilnehmern statt. (APA, 11.8.2017)