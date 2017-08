Kurz sagte erstes Duell gegen Kern ab

ÖVP-Spitzenkandidat ist bei informellem Außenministertreffen in Tallinn – Kein Ersatz für "Im Klartext"-Gespräch auf Ö1

Wien/Tallinn – Der ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz hat sein erstes mediales Duell mit Kanzler Christian Kern (SPÖ) zur Nationalratswahl abgesagt. Dieses hätte am 6. September in der Ö1-Reihe "Im Klartext" stattfinden sollen. Kurz ist an diesem Tag beim informellen EU-Außenministertreffen in Tallinn. Ein Ersatztermin habe seitens des Ministerbüros nicht gefunden werden können, teilte Ö1 am Freitag mit.

Laut ORF findet die Veranstaltung "Im Klartext" weiterhin am 6. September statt. Das TV-Duell zwischen Kern und Kurz im Öffentlich-rechtlichen ist weiterhin für den 11. Oktober geplant. (APA, 11.8.2017)