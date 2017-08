Holzinger-Vogtenhuber führt Landesliste Oberösterreich für Pilz an

Grüne-Erde-Gründer Karl Kammerhofer auch dabei

Linz – Die Ex-SPÖ-Politikerin und derzeitige wilde Abgeordnete Daniela Holzinger-Vogtenhuber wird die oberösterreichische Landesliste der Liste Pilz für die Nationalratswahl anführen. In einer Pressekonferenz am Freitag in Linz präsentierte die 29-Jährige auch weitere fünf Mitstreiter aus ihrem Bundesland, darunter der Gründer des Unternehmens Grüne Erde, Karl Kammerhofer. Auch der 76-Jährige war einst SPÖ-Mitglied.

Kammerhofer, aktuell Ersatzmitglied für die Grünen in Gmunden, sowie die anderen Kandidaten – Quereinsteiger sowie Kommunalpolitiker – eine vor allem eines: Sie wollen "eine Politik, die von unten nach oben geht, ehrlich und transparent ist", fasste Holzinger-Vogtenhuber zusammen. Die endgültige oberösterreichische Liste samt Reihung werde am Montag veröffentlicht. Ziel sei es, bei den Nationalratswahlen ein zweistelliges Ergebnis zu erreichen. (APA, 11.8.2017)