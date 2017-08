Karlsruhe – Ein Müllwagen ist in Nagold in Baden-Württemberg auf ein Auto gekippt. Alle fünf Insassen des Pkws kamen ums Leben, wie ein Polizeisprecher in Karlsruhe am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen könnte demnach ein technischer Defekt an dem 26 Tonnen schweren Müllauto zu dem Unglück geführt haben. (APA, 11.8.2017)