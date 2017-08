Arnautovic: "Zeigen, dass ich jeden Penny wert bin"

Wiener startet mit West Ham bei Manchester United in die Saison – Hammers wollen heuer oben mitspielen

Manchester – Auf Marko Arnautovic wartet bei seiner Pflichtspiel-Premiere im Trikot von West Ham ein Auftritt vor großer Bühne. Zum Abschluss der Auftaktrunde der neuen Premier-League-Saison gastieren die "Hammers" am Sonntag (17 Uhr) bei Manchester United. Im Old Trafford will West Ham samt seinem Rekordeinkauf aus Österreich seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz untermauern.

Arnautovic zwickte bei der Testspiel-Niederlage gegen Manchester City in der Vorwoche der Oberschenkel. Beim 0:3 auf Island musste der Wiener vorzeitig vom Feld, einem Einsatz zum Saisonstart sollte aber nichts im Weg stehen. Nach vier Saisonen bei Stoke City um mehr als 27 Millionen Euro nach London gewechselt, will der ÖFB-Teamspieler sein Können möglichst bald unter Beweis stellen.

"Die Fans von West Ham werden ihn richtig mögen"

"Ich will hier mein Bestes geben und den Fans zeigen, dass ich jeden Penny wert bin", betonte Arnautovic nach seinem Wechsel. West Hams Kapitän Mark Noble wusste vom Neuzugang dann nur das Beste zu berichten. "Wir alle wissen, welche Fähigkeiten Marko hat. Er ist zu uns gekommen und hat sie gleich gezeigt." Vom schwierigen Charakter, der Arnautovic nachgesagt werde, habe er nichts gesehen. "Die Fans von West Ham werden ihn richtig mögen", meinte Noble.

Die ihre Heimspiele im adaptierten, nun 60.000 Zuschauer fassenden Olympiastadion von 2012 austragenden "Hammers" haben im Sommer insgesamt aufgerüstet. Neben dem 28-jährigen Arnautovic kamen auch Englands Teamkeeper Joe Hart, der routinierte Rechtsverteidiger Pablo Zabaleta sowie mit Javier Hernandez ein wendiger Stürmer. Der besser unter seinem Künstlernamen "Chicharito" bekannte Mexikaner spielte bereits für Manchester United, Real Madrid und zuletzt Leverkusen. Kommen soll laut Medienberichten auch noch Portugals Europameister William Carvalho von Sporting Lissabon.

Verein mit Ambitionen

Trainer Slaven Bilic will mit dem Klub aus dem Londoner East End jedenfalls mehr als Rang elf, den West Ham in der Vorsaison am Ende belegte. Rang sieben 2016 und zwölf im Jahr 2015 standen vorher zu Buche. Die ersten sechs Positionen scheinen an die Großklubs aus Manchester, Meister Chelsea, Tottenham, Arsenal und Liverpool vergeben. Mit einer Überraschung im Old Trafford könnte West Ham seine Ambitionen auf einen internationalen Startplatz jedoch untermauern. "Die beste Art, in die Premier League zu starten, wäre dort ein gutes Resultat zu erreichen", sagte Hernandez vor der Reise zu seinem Ex-Arbeitgeber.

Mit Manchester United baut sich ein Kontrahent auf, der in dieser Saison die vergangene ebenfalls vergessen machen will. Star-Coach Jose Mourinho durfte mit Stürmer Romelu Lukaku, Verteidiger Victor Lindelöf und Mittelfeldspieler Nemanja Matic Verstärkungen für alle Mannschaftsteile begrüßen. Für den Portugiesen zählt nach dem enttäuschenden sechsten Platz heuer nur der Angriff auf den Titel. Im Uefa-Supercup verpasste der Europa-League-Sieger mit einem 1:2 gegen Real Madrid aber bereits die erste Chance auf eine Trophäe. (APA, 11.8.2017)