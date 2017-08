Schweizer Verleger Egon Ammann 75-jährig gestorben

Gründete gemeinsam mit seiner Frau Marie-Luise Flammersfeld 1981 den Ammann Verlag

Zürich – Der Schweizer Verleger Egon Ammann ist am Mittwoch im Alter von 75 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der S. Fischer Verlag am Freitag mit. Ammann gründete im Jahr 1981 mit seiner Frau Marie-Luise Flammersfeld in Zürich den Ammann Verlag. Insgesamt sind dort rund 1.000 Titel erschienen.

Die erste Publikation des Verlags war der Erzählband "Die Tessinerin" des Schweizer Autors Thomas Hürlimann. 2010 stellte das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit nach 29 Jahren ein. Gründe dafür waren das fortgeschrittene Alter der Verleger und eine für Literatur zunehmend schwierige Marktsituation.

Der S. Fischer Verlag übernahm anschließend den Vertrieb der Ammann-Bücher. Ammann war bis zuletzt Mitglied des Kuratoriums der S. Fischer Stiftung. (APA, 11.8.2017)