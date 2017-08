Deutsche Schauspielerin Christa Berndl gestorben

Sie war bekannt durch ihre zahlreichen Rollen in den Münchner Kammerspielen

München – Die deutsche Schauspielerin Christa Berndl ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in München gestorben. Das teilte ihr Stiefsohn Florian Scheibe am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Schauspielerin hatte viele Jahre ihren festen Platz im Ensemble der Münchner Kammerspiele.

Unter anderem spielte Berndl in "Victor oder die Kinder an der Macht", "Magdalena" und "Othello". Schon in jungen Jahren hatte sie im Kinderballett des Münchner Gärtnerplatztheaters getanzt. Engagements hatte sie unter anderem auch in Stuttgart, Augsburg, Nürnberg, Kiel, Essen und Bochum. Bis zu dessen Tod im Jahr 2013 war sie mit dem Regisseur Ulrich Heising verheiratet. (APA,, 11.8.2017)