Ein Videospiel, das man mit dem Herzschlag steuert

"Champions of the Shengha" verzichtet auf Maus, Tastatur und Controller

Normalerweise steuern wir Spiele per Maus und Tastatur bzw. Controller. "Champions of the Shengha" setzt dagegen auf den eigenen Herzschlag: Ein Clip-On wird am Ohr angebracht, der über einen verbundenen Bluetooth-Transmitter die Daten ans Spiel weiterleitet. Der sogenannte "Magic Transmitter" soll die Herzfrequenzvariabilität messen, das dann als Steuerelement für das virtuelle Kartenspiel für Android dient.

bfb labs "Champions of the Shengha" Trailer

Ruhe bewahren

Die Applikation von "Champions of the Shengha" ist gratis herunterladbar, wohingegen der tragbare Sensor 40 Pfund kostet. Dieser misst kontinuierlich den Stress- und Angstlevel, die vom Spieler unter Kontrolle gebracht werden sollen. Das Magie-System des Spiels erlaubt einen erfolgreichen Zauberspruch nur, wenn die Person es schafft, das vegetative Nervensystem zu regulieren. Dieses ist zuständig für indirekt beeinflussbare Körperfunktionen wie zum Beispiel der Atem, Herzschlag und Verdauung. Im Grunde müssen die Spieler unter Druck einen kühlen Kopf bewahren, um Zaubersprüche ausführen zu können.

bfb labs Das Spiel wurde an Schulen vorab getestet

"Champions of the Shengha" soll besonders für Jugendliche entwickelt werden, die laut Hersteller ihr Stress- und Angst-Level damit besser kontrollieren können. Das Spiel wurde bereits an britischen Schulen getestet, um die Mechanik zu optimieren. Herausgeber BfB Labs will in erster Linie ein unterhaltsames und innovatives Konzept auf den Markt bringen. Daneben möchte die Firma allerdings auch auf mentale Probleme bzw. Krankheiten aufmerksam machen: Laut Studien der National Centre of Social Research ist in Großbritannien jeder vierte Schüler ab 14 Jahren davon betroffen. (ke, 11.8.2017)