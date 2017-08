Große Branchenunterschiede bei Krankenständen

Zahlen aus Oberösterreich zeigen: Beschäftigte von Banken und Versicherungen bleiben nur selten daheim. In Bau, Exekutive und Verwaltung sind die Zahlen am höchsten

Durchschnittlich 13,3 Kalendertage waren die bei der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse versicherten Beschäftigen im Jahr 2016 krankgeschrieben. Das entspricht etwa 9,5 Arbeitstagen. Die Krankenstände bewegen sich damit auf konstant niedrigem Niveau. Doch es gibt große Branchenunterschiede. Mit nur 9,1 Krankenstandstagen bleiben die Beschäftigten von Banken und Versicherungen besonders selten krankheitsbedingt daheim, längere Krankenstände weisen vor allem die Beschäftigen am Bau (14,1 Tage) und jene in Exekutive und Verwaltung (17 Tage) auf.



Unterschiede gibt es auch zwischen Arbeitern und Angestellten. Arbeiter waren 2016 im Durchschnitt 16,5 Kalendertage krankgeschrieben, Angestellte 10,5 Tage. Das Um und Auf seien jedenfalls die Arbeitsbedingungen, so die AK. Genug Personal, etwa im Gesundheits- und Sozialwesen, realistische Arbeitszeitvorgaben am Bau und technische Hilfsmittel wie moderne Hebemittel könnten viel zur Gesundheit der Arbeitnehmer beitragen.

Besorgniserregende Phänomene

Am längsten dauern übrigens Krankenstände wegen psychischer Erkrankungen und zwar 35,8 Kalendertage im Schnitt. Zum Vergleich: Ein Krankenstand wegen eines grippalen Infekts dauert durchschnittlich 4,7 Tage. Mehr als zehn Prozent der Krankenstandstage in Oberösterreich entfallen bereits auf psychische Erkrankungen, die Zahl der Fälle hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Arbeitsverdichtung und die verschwimmenden Grenzen zwischen Beruf und Freizeit seien besorgniserregende Phänomene der modernen Arbeitswelt, die das Entstehen psychischer Krankheiten begünstigen, glaubt man bei der AK. "Ein sorgsamer Umgang mit der Ressource Psyche wird immer wichtiger. Das rechnet sich auch für die Betriebe, weil lange Ausfälle verhindert werden", sagt dazu AK-Präsident Johann Kalliauer und fordert in diesem Zusammenhang einen Kündigungsschutz im Krankenstand. (red, 14.8.2017)