NBA gastiert kommende Saison erneut in London

Boston gegen Philadelphia am 11. Jänner 2018 in O2-Arena – Zwei Dezember-Spiele der Brooklyn Nets in Mexiko-Stadt

London/Mexiko-Stadt – Die National Basketball Association (NBA) gastiert auch in der kommenden Saison in London. Die Partie zwischen Rekordmeister Boston Celtics und den Philadelphia 76ers werde am 11. Jänner 2018 in der O2-Arena stattfinden, gab die NBA am Donnerstag bekannt. Es bereits das achte Grunddurchgangsmatch in der Liga-Geschichte, das die NBA in London austrägt.

Davor gibt es im Dezember zwei Saisonspiele in Mexiko-Stadt. Die Brooklyn Nets treffen zunächst am 7. Dezember auf Oklahoma City Thunder und dann zwei Tage später auf Miami Heat. (APA, 11.8.2017)