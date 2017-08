Interpol-Konzert in Wien kurz nach Beginn abgebrochen

Veranstalter: "Eine Fortsetzung war aus Sicherheitsgründen nicht möglich"

Wien – Wegen der schweren Gewitter musste das Open-Air-Konzert der US-Indieband Interpol am Donnerstagabend in der Wiener Arena kurz nach Beginn abgebrochen werden. "Eine Fortsetzung war aus Sicherheitsgründen nicht möglich", teilte der Veranstalter der APA mit. Ob der Termin nachgeholt wird, ist noch nicht klar. Es werde "mit allen Beteiligten an einer Lösung" gearbeitet. Details gebe es kommende Woche.

steelygray

Anlass des Konzerts war das 15-jährige Jubiläum des viel gepriesenen Debütalbums der Band, "Turn On the Bright Lights", das in Wien in voller Länge gegeben werden sollte. Laut Besuchern war jedoch nach etwa vier von elf Songs Schluss. Der Abbruch sei ruhig verlaufen, alle Hallen der Arena wurden geöffnet, damit Besucher nicht bei Blitz und Donner auf die Straße mussten. (APA, 11.8.2017)