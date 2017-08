Ist Ihr PC stark genug für "South Park"?

Entwickler veröffentlicht minimale und empfohlene Systemanforderungen für "The Fractured But Whole"

Am 17. Oktober erscheint das neue Rollenspiel im "South Park"-Universum mit dem Untertitel "The Fractured But Whole". Ubisoft hat nun die Systemanforderungen für den PC veröffentlicht. Dabei gibt der Hersteller an, welche Hardware nötig ist, um das Spiel mit niedrigen Grafikeinstellungen in 720p bei 60fps darzustellen. Außerdem geben die empfohlenen Anforderungen einen Überblick, mit welchen PC-Konfigurationen ein Spielen in 1080p bei 60fp mit hohen grafischen Voreinstellungen möglich ist.

Minimale Anforderungen

Auflösung: 720p bei ~60fps

Grafik-Preset: Niedrig

V-Sync: Aus

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-bit Versionen)

Prozessor: Intel Core i5 2400 | AMD FX 4320 oder ähnliches

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050

AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 (2GB VRAM oder mehr)

Empfohlene Anforderungen

Auflösung: 1080p bei ~60fps

Grafik-Preset: Hoch

V-Sync: Aus

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-bit Versionen)

Prozessor: Intel Core i5-4690K | AMD FX-8350 oder ähnliches

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060

AMD RadeonR9 280X / R9 380 / RX 470 (2 GB VRAM oder mehr)

ubisoft us "South Park: The Fractured But Whole" Gameplay

Das nächste Abenteuer wird nicht mehr von Obsidian entwickelt, sondern von Ubisoft San Francisco. Die "South Park"-Erfinder Trey Parker und Matt Stone sind allerdings wieder als Autoren mit an Bord. In "South Park: The Fractured But Whole" nehmen die Hersteller die Story von Marvels "Captain America: Civil War" auf die Schippe: Die Gruppe kann sich nicht einigen, welche Idee für eine Superhelden-Serie umgesetzt werden soll, wodurch zwei Fraktionen entstehen. Im kommenden Spiel kann erstmals ein weiblicher Charakter ausgewählt werden, was das Verhalten der anderen Figuren verändert. (ke, 11.8.2017)