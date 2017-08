CNN feuert konservativen Kommentator Lord nach "Sieg Heil"-Tweet

Wie die "New York Times" berichtete, hatte der Trump-Unterstützer Lord als Antwort an den liberalen politischen Aktivisten Angelo Carusone die Worte "Sieg Heil" geschrieben. Der Tweet wurde später gelöscht.

Atlanta/Washington – Der US-Nachrichtensender CNN hat sich nach einem kontroversen Tweet von dem konservativen politischen Kommentator Jeffrey Lord getrennt. "Nazi-Grüße sind unvertretbar", hieß es in einer am Donnerstag (Ortszeit) verbreiteten Stellungnahme des Senders. "Jeffrey Lord ist nicht mehr bei uns."

Link zur "New York Times"

Jeffrey Lord, Trump Defender on CNN, Is Fired for Using Nazi Slogan