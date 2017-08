Moderner N64-Controller erobert Kickstarter

Das Finanzierungsziel von 13.000 Dollar für das "Next Gen"-Gamepad ist bereits erreicht worden

Die Nintendo 64 entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten zur Kult-Konsole, die mit Titeln wie "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", "Super Smash Bros." oder "Super Mario 64" weltweiten Erfolg feierte. An qualitativen Spielen mangelte es der Spielekonsole nicht, doch der Controller war trotz echter Innovationen wie dem Analogstick und dem Rumble-Pack stets umstritten: Das Design war nicht nur unpraktisch, sondern auch optisch nicht das Gelbe vom Ei. Eine kleine Firma namens Retro Fighters möchte nun über Kickstarter die Produktion ihres eigenen N64-Gamepads finanzieren. Der "Next Gen N64 Controller" soll gut in der Hand liegen, während alle Buttons leicht bedienbar sein sollten.

Finanzierungsziel von 13.000 Dollar

Die Crowdfunding-Aktion der modernen Controller-Iteration konnte gleich zum Start das angestrebte Finanzierungsziel von 13.000 Dollar erreichen. Die bis zum 8. September 2017 laufende Kickstarter-Kampagne hat ein Monat vor Schluss bereits über 60.000 Dollar eingebracht. Somit sind zwei weitere Stretch-Goals des Herstellers erfüllt: bei 20.000 Dollar werden mehrere Farboptionen dem Sortiment hinzugefügt und ab 30.000 Dollar verkauft Retro Fighters limitierte Farbversionen des Controllers.

Das Gamepad erinnert an den Pro Controller der Nintendo Switch oder an ein Xbox 360 Pad – ohne rechten Analogstick. Diejenigen, die das Projekt mit mindestens 20 Dollar unterstützen, erhalten dafür im November den Controller. Nach Launch steigt der Kaufpreis auf 25 Dollar. Zu beachten ist jedoch, dass das Gamepad für den N64 gedacht ist und nur über Adapter am PC angeschlossen werden kann. Nachdem das Produkt verfügbar ist wird der Hersteller allerdings eine USB-Version anbieten.

Erprobtes Team

Retro Fighters hat bereits einen "Next Gen NES Controller" umgesetzt, der sowohl am Nintendo-Gerät als auch am PC oder Mac verwendet werden kann. Dieser wurde ebenfalls optisch aufgewertet und an heutige Standards angepasst. Der Preis: 24,99 Dollar. (ke, 11.8.2017)