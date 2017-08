Antreten in der Vorwahl der Demokraten – Will "Kinder an die Politik heranführen"

Chicago – Ein 16-Jähriger will jüngster Gouverneur der US-Geschichte werden. "Eines meiner Hauptziele ist es, Kinder an die Politik heranzuführen", sagte der Schüler Jack Bergeson in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live". Der Teenager will bei der Wahl im Bundesstaat Kansas 2018 für die Demokratische Partei antreten.

In Kansas gibt es anders als in anderen Bundesstaaten kein Mindestalter für eine Kandidatur. Bergeson hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 1.300 US-Dollar an Spenden für sein Vorhaben eingetrieben.

jimmy kimmel live

Als Vizegouverneur bewirbt sich sein Mitschüler Alexander Cline. Sollten die beiden gewählt werden, müssten sie neben ihren Regierungsaufgaben im kommenden Jahr auch noch den Schulabschluss schaffen.

"Viele nehmen junge Leute nicht ernst, wenn sie sich um ein Amt bewerben", sagte Bergeson in der Show an seine Landsleute gewandt. Aber er stehe für eine "einzigartige Botschaft". Der Schüler verspricht unter anderem ein völlig neuartiges Gesundheitssystem und mehr Geld für Schullehrer.