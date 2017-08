Snapchat-Aktie stürzt nach schwachen Quartalszahlen ab

Aktie stürzte nachbörslich um über zehn Prozent ab

Venice – Die Betreiberfirma der Messaging-App Snapchat hat Anleger auch mit dem zweiten Quartalsbericht nach ihrem Börsengang enttäuscht. In den drei Monaten bis Ende Juni nahm der Verlust verglichen mit dem Vorjahreswert von 116 Millionen auf 443 Millionen Dollar (376 Mio Euro) zu, wie Snap am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Umsatz stieg zwar um über 150 Prozent auf 182 Millionen Dollar, blieb damit aber unter den Prognosen der Analysten. Die Aktie stürzte nachbörslich um über zehn Prozent ab.

173 Millionen aktiver Nutzer

Auch das Nutzerwachstum konnte Investoren nicht überzeugen. Die Zahl der täglich aktiven User kletterte auf 173 Millionen, was einem Anstieg um 21 Prozent im Jahresvergleich und um vier Prozent verglichen mit dem Vorquartal entspricht. Snapchats Muttergesellschaft Snap war Anfang März mit großem Rummel in New York an die Börse gegangen, seitdem ist der Kurs aber stark gesunken. Die kalifornische Firma wird heftig vom Rivalen Instagram aus Mark Zuckerbergs Facebook-Imperium attackiert. (APA, 10.8.2017)