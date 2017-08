Wahlbetrug: Beobachter widersprechen Kenias Opposition

Die Opposition in Kenia ließ Raila Odinga zum Sieger der Wahl erklären. Zwischenergebnisse stehen dem entgegen

Nairobi/Johannesburg – Kenias Oppositionschef Raila Odinga steht mit seinem Vorwurf, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom Dienstag seien massiv gefälscht worden, alleine da. Am Donnerstag bescheinigten die Chefs aller ausländischen Beobachtermissionen dem Urnengang einen glaubwürdigen Verlauf: Sowohl die Vertreter der Europäischen Union wie jene des Commonwealths und der Afrikanischen Union sagten, dass ihnen keine größeren Unregelmäßigkeiten bekanntgeworden seien.

Schon am Vortag hatte die kenianische Wahlkommission IEBC den Vorwurf Odingas zurückgewiesen, das Computersystem der unabhängigen Kommission sei gehackt und die Zahlen manipuliert worden. "Unser System ist sicher", sagte IEBC-Direktor Ezra Chiloba: "Es gab zu keinem Zeitpunkt einen internen oder externen Zugriff, weder vor, während noch nach den Wahlen." IEBC-Präsident Wafuli Chebukati sprach später von einem Versuch von Hackern, in das Computersystem einzudringen. Dieser sei allerdings gescheitert, es habe keine Manipulation gegeben.

EU-Missionschefin Marietje Schaake forderte den Verlierer auf, seine Niederlage einzugestehen: "Kandidaten und ihre Unterstützer müssen akzeptieren, dass nicht zu gewinnen ein natürlicher Teil des demokratischen Kräftemessens ist", sagte die niederländische Politikerin.

Zufriedenheit mit der Wahl

Ghanas Ex-Präsident John Mahama sprach im Namen des Commonwealths von einem "glaubwürdigen Wahlverlauf". Und der ehemalige südafrikanische Präsident Thabo Mbeki zeigte sich zufrieden mit der Art und Weise, wie die IEBC mit den Vorwürfen der Opposition, es habe Fälschungen gegeben, umgegangen sei.

Odinga, der nach der Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen um fast zehn Prozent hinter dem amtierenden Präsidenten Uhuru Kenyatta liegt, hatte am Mittwoch vom "größten Betrugsfall in der Geschichte Kenias" gesprochen. Er wiederholte am Donnerstag seine Anschuldigungen. Seine Organisation, die Nationale Super-Allianz (Nasa), forderte daher die Wahlkommission auf, ihren Chef unverzüglich zum Wahlsieger zu erklären. Man verfüge über Beweise, dass Hacker mit den Zugangsdaten des vor zehn Tagen ermordeten Wahlbeamten Chris Msando die Stimmen im Computersystem der IECB manipuliert hätten, teilte sie mit. Nasa-Angaben zufolge liegt Odinga mit mehr als acht Millionen Stimmen weit vor Kenyatta, der lediglich auf gut sieben Millionen gekommen sei. Das vorläufige Endergebnis der Wahlkommission soll heute, Freitag, am Nachmittag bekanntgegeben werden.

Nachdem Odinga seine Vorwürfe am Mittwochnachmittag öffentlich gemacht hatte, kam es in mehreren Teilen Kenias zu Gewalttätigkeiten. In einem Slum der Hauptstadt Nairobi erschossen Polizisten zwei Anhänger Odingas, die mit Buschmessern eine Polizeistation angegriffen hatten. In der Odinga-Hochburg Kisumu kam es zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei – insgesamt sollen in der Nacht zum Donnerstag vier Kenianer ums Leben gekommen sein. Odinga rief seine Anhänger zur Mäßigung auf. Er könne allerdings nicht verhindern, dass es angesichts der derzeitigen Spannungen zu weiteren Zwischenfällen kommt, sagte der Oppositionschef. Am Donnerstag blieb es in dem ostafrikanischen Staat weitgehend ruhig: Mit Spannung wird nun die Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses erwartet. (Johannes Dieterich, 10.8.2017)