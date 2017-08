Britische Firma plant erstes privates Trainingscenter für Astronauten

Blue Abyss bietet 50 Meter tiefes Becken für Übungen in der Schwerelosigkeit und Humanzentrifuge

London – Den Traum von der Reise ins All haben bisher erst wenige Menschen erfüllen können. Die private Raumfahrtindustrie hat sich mittlerweile daran gemacht, das ändern: Bereits im kommenden Jahr will SpaceX-Chef Elon Musk zwei zahlende Passagiere auf einen Flug rund um den Mond schicken.

Vom Massentourismus ist die Branche freilich noch weit entfernt. Trotzdem will nun ein britisches Unternehmen damit beginnen, Weltraumtouristen auf ihre Tour ins All vorzubereiten. Dafür plant Blue Abyss derzeit nördlich von London das erste private Trainingszentrum weltweit.

50-Meter-Becken und Humanzentrifuge

Ein 50 Meter tiefes Wasserbecken – eines der tiefsten überhaupt – soll potenziellen Astronauten das Schweben näher bringen. Wasser ist das einzige Element auf der Erde, das ein langfristiges Gefühl der Schwerelosigkeit vermittelt. Dort können vor allem Außenbordaktivitäten trainiert werden.

Auf den Flug vorbereitet werden die künftigen Weltraum-Touristen in der Humanzentrifuge, einer Art Ringelspiel, in dem hohe Geschwindigkeiten erreicht werden können. Damit soll die erhöhte Gewichtskraft simuliert werden, der Menschen beim Flug ins All ausgesetzt sind. "Jeder kann ein Astronaut des 21. Jahrhunderts werden", verkündet Blue-Abyss-Chef John Vickers.

Doch bis diese Hobby-Astronauten ins All fliegen, könnten viele Jahre vergehen. "Es wird sicherlich noch etwas dauern, bis der Weltraumtourismus in Schwung kommt", glaubt Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). "Auch private Firmen kommen an der Physik nicht vorbei. In den Weltraum zu fliegen, ist nicht trivial." Trotzdem glaubt er, dass es in den kommenden zehn bis 15 Jahren "viel Fortschritt" auf dem Sektor der privaten Raumfahrt geben wird.

Simulierte Marsreise

Wer nicht warten will, bis es soweit ist, der kann im künftigen Trainingszentrum bei London zumindest eine fünftägige fiktive Marsreise unternehmen. Dabei wird es aber auch auf absehbare Zeit bleiben.

Um die Zeit zu überbrücken, versucht Blue Abyss Kunden aus Wissenschaft und Wirtschaft anzulocken. Unternehmen, die auf Ölbohrinseln oder in Offshore-Windparks tätig sind, könnten in dem Becken unter realistischen, aber sicheren Bedingungen Geräte oder Arbeitsprozesse testen. In Laboratorien, Druckkammern und ähnlichen Einrichtungen soll für die Sportmedizin und klinische Rehabilitation geforscht werden.

Mehrere Unternehmen haben bereits Touristen ins Weltall gebracht – eine Mondumrundung aber wurde mit ihnen bisher nicht vorgenommen. Über die Preise für eine solche Reise schweigt SpaceX bisher. Der erste rein private Weltraumtourist, der US-Unternehmer Dennis Tito, flog 2001 mit einer Sojus-Rakete immerhin bis zur Internationalen Raumstation (ISS). Er zahlte Russland dafür rund 20 Millionen Dollar (damals rund 22 Millionen Euro). (APA, red, 12.8.2017)