Eintauchen in die Comic-Welt des STANDARD

Weitere Artikel zu Comics, Graphic Novel & Co

Abseits vom Comic-Blog "Pictotop", der vor allem in wissenschaftlicher und gesellschaftspolitischer Hinsicht in das Comic-Universum eintaucht, finden Bildgeschichten aller Art beim STANDARD ihren Platz. Was ist rund um die Welt von Graphic Novel & Co noch erschienen? Einige Tipps zum Weiterlesen:

° "Asterix in Italien": Eine Wildsau auf der Autostrada

Der 37. Band der 1959 von René Goscinny und Albert Uderzo gestarteten Reihe wirkt trotz eines jungen, neuen Autoren-Zeichner-Teams ein wenig altbacken

(15. Oktober 2017)

° Nick-Cave-Comics: Raue Schale, dunkle Seele

Der deutsche Illustrator und Comiczeichner Reinhard Kleist hat dem australischen Musiker zum 60. Geburtstag zwei Bücher gewidmet

(22. September 2017)

° Ralf König: "Es ging mir sehr in die eigene Unterhose"

Der Comiczeichner bekommt Applaus für seine Auseinandersetzung mit einem schwierigen Thema: Auch Schwule altern, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt

(29. Juli 2017)

° Autos in Comics – eine kleine Rundfahrt

Autos gehören zum Inventar vieler Comics. Manchmal fantasievoll erfunden, öfter abgeleitet aus der wirklichen Welt. Eine kleine Rundfahrt von Disney bis zur frankobelgischen Comic-Kunst-Szene

(28. April 2017)

° Barbara Schiavulli: "Ich entschied mich mit zwölf für die Kriegsberichterstattung"

13 Stockwerke über den Sprengsätzen in der Hotellobby: Die Kriegsberichterstatterin über ihre Arbeit

(22. April 2017)

° Kindersoldaten, Vergewaltigung: Marc Ellison über Journalismus als Comicstrip

Der schottische Datenjournalist und Fotograf im Video-Interview über seine Projekte von Uganda bis Tansania und die Zukunft des Journalismus

(12. April 2017)

° Sarah Gliddens "Im Schatten des Krieges": Zeichnen, wie Journalismus geht

Die US-amerikanische Comiczeichnerin widmet sich in ihren Arbeiten realen Begebenheiten. Als Reporterin mit Zeichenstift hat sie sich an die Fersen zweier Journalisten geheftet und ihre Recherchen in Syrien, dem Irak und der Türkei dokumentiert

(8. März 2017)

° "Austrian Superheroes": Showdown für Lady Heumarkt und Captain Austria

Das heimische Comicprojekt geht ab 2017 in Serie

(15. Dezember 2016)

° Lucky Luke: Seit 70 Jahren allein im Wilden Westen

Kopf des Tages

(11. November 2016)