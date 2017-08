Brettspiel zu Rollenspiel-Hit "Fallout" angekündigt

2018 kommt die Tabletop-Umsetzung des Erfolgs-Rollenspiels in deutscher Übersetzung

Bethesdas erfolgreiches Dystopie-Rollenspiel "Fallout" wird in Brettspielform auf den Markt kommen. Verantwortlich dafür ist Fantasy Flight Games, die das post-nukleare Abenteuer für bis zu vier Spieler auf den Wohnzimmertisch bringen. Während die englische Fassung im vierten Quartal 2017 erscheint, müssen sich deutschsprachige Fans bis 2018 gedulden. Die Tabletop-Umsetzung nimmt alle bisherigen "Fallout"-Teile als Vorlage bzw. Inspiration.

Teamwork oder Lone Survivor

Die dystopische Welt kann entweder im Team oder aber im Alleingang erforscht werden. Auf der Reise gibt es allerlei Vaults zu finden, Entscheidungen zu treffen, Loot bzw. Kronkorken zu sammeln, Freunde zu gewinnen und vor allem eine Hauptmission zu erfüllen. Während sich die Spieler auf dem Brett herumbewegen und ihre Inventare füllen, wachsen die Macht und der Einfluss der verfügbaren Fraktionen und zwingt sie, einer Partei ihre Treue zu schwören. Das gesamte Spiel ist in verschiedene Szenarien aufgeteilt, die jeweils eine Storyline verfolgen. Nebenbei können allerdings auch Orte wie die Vaults erkundet werden. Die vier Szenarien sind "The Capital Wasteland", "The Pitt", "The Commonwealth" und "Far Harbor".

bethesda softworks "Fallout 4" Nuka World DLC Trailer

Das bekannte Charaktersystem "S.P.E.C.I.A.L" wird es in leicht abgeänderter Form auch im Brettspiel geben. Voraussichtlich können neben der Menschenrasse auch Super-Mutanten und Ghule als Spielfigur gewählt werden. Zufallsereignisse können für den Verlauf der Geschichte ebenso einflussreich sein wie getroffene Entscheidungen. (ke, 12.8.2017)