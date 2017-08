SPÖ: Kalina rührt Werbetrommel für Cap

Ex-Bundesgeschäftsführer unterstützt Ex-Klubobmann bei Vorzugsstimmenwahlkampf

Wien – Der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer und nunmehrige Polit-Berater Josef Kalina wird laut "Österreich" Josef Cap bei seinem Vorzugsstimmenwahlkampf um ein Nationalratsmandat unterstützen.

Cap ist auf der SPÖ-Bundesliste auf der aussichtslosen 33. Stelle gereiht und hofft nun über den Wahlkreis Wien-Nordwest einzuziehen, wo er hinter der Nationalratsabgeordneten Nurten Yilmaz an zweiter Stelle gereiht ist. "Josef Cap ist mein bester Freund und hat mich Ende der 70er in die Sozialistische Jugend geholt. Wie schon 1983 werde ich selbstverständlich auch jetzt wieder für ihn die Werbetrommel rühren", so Kalina mit Blick auf den von Cap vor mehr als 30 Jahren geschafften Direkteinzug in den Nationalrat via Vorzugsstimmen. (APA, 10.8.2017)