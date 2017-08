Kinderbetreuung: EU-Ziel für Karmasin in "greifbarer Nähe"

Unter Berücksichtigung der Tageseltern und Kindergruppe Betreuungsquote von 28,2 Prozent

Wien – Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) sieht das Barcelona-Ziel der EU mit einer Betreuungsquote von 33 Prozent bei den Kleinsten in "greifbarer Nähe". Ergänzende Daten zur aktuellen Kindertagesheimstatistik würden zeigen, dass die Betreuungsquote bei den Unter-Drei-Jährigen 28,2 Prozent beträgt, hieß es am Donnerstag.

Die Kindertagesheimstatistik zum abgelaufenen Kindergartenjahr 2016/17 wurden von der Statistik Austria vergangene Woche veröffentlicht. Das Familienressort verwies am Donnerstag auf eine ergänzende Zahl zur Betreuungsquote, die auch jene Kinder berücksichtigt, die außerhalb der institutionellen Einrichtungen von Tageseltern sowie in Kindergruppen betreut werden, so Karmasin: "Gerade für die Betreuung der Kleinsten spielen Tageseltern eine wichtige Rolle."

Leichte Steigerung

Durch die Betreuungsleistung der Tagesmütter und -väter sowie in Kindergruppen beträgt die Quote bei den Unter-Dreijährigen 28,2 Prozent. Das ist eine leichte Steigerung im Vergleich zum Jahr davor (27,6 Prozent). "Damit rückt das Barcelona-Ziel von 33 Prozent in greifbare Nähe", zeigte sich die Ressortchefin erfreut und pocht auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsplätze.

Die vergangene Woche publizierte Kindertagesheimstatistik zu den institutionellen Einrichtungen weist bei den Unter-Dreijährigen eine Betreuungsquote von 25,4 Prozent aus. Im Vergleich zum Vorjahreswert (25,5 Prozent) ist das ein leichter Rückgang. (APA, 10.8.2017)