Tesla will bald Prototypen autonomer Lkw testen

Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla treibt seine Pläne für selbstfahrende Lastwagen voran

San Francisco/München – Derzeit erörtert der US-E-Autopionier mit dem Bundesstaat Nevada Testmöglichkeiten für Prototypen des autonomen E-Lkw, wie aus einem E-Mail-Wechsel zwischen Tesla und der Verkehrsbehörde hervorgeht, den Reuters einsehen konnte. Mit Vertretern des Bundesstaates Kalifornien ist deswegen für Mittwoch ein Treffen angesetzt, sagte eine Behördensprecherin.

Tesla-Chef Elon Musk, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Mobilität mitsamt der Energieversorgung zu revolutionieren, hatte vor einem Jahr einen "Masterplan" vorgestellt, mit dem der US-Hersteller zum Komplettanbieter für Elektromobilität aufsteigen will. Außer teuren Sportwagen und dem neuen Mittelklasse-Modell wollen die Amerikaner künftig unter anderem auch elektrische Busse und Lastwagen bauen. Der Lkw Tesla Semi soll im September vorgestellt werden.

Autonomes Fahren zählt ebenso wie Elektromobilität zu den großen Trends in der Autoindustrie, daran arbeiten alle großen Konzerne. Lkw-Bauer wie Daimler oder die VW-Töchter MAN und Scania testen auf dem Wege zum selbstfahrenden Lastwagen das sogenannte Platooning: In einem Konvoi von mehreren Fahrzeugen steuert nur der erste Lkw, die anderen fahren in engem Abstand automatisiert hinterher. Auch der Tesla-Laster soll platooning-fähig sein. (Reuters, 10.8.2017)