User-Reiseführer: Wohin in Bulgarien?

Was muss man unbedingt erleben, anschauen, probieren? Lassen Sie uns an Ihren Reiseerfahrungen teilhaben!

Bulgarien ist ein sehr vielseitiges Reiseland. Im Osten der Balkanhalbinsel zwischen Schwarzmeerküste, Griechenland, Türkei, Mazedonien, Serbien und Rumänien positioniert, warten zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die die bewegte Geschichte der Region widerspiegeln. Thraker, Römer und Osmanen haben deutliche Spuren hinterlassen, wie man bei Besichtigungen der vielen Ausgrabungsorte und bedeutenden archäologischen und historischen Stätten sehen kann.

So wie in Plowdiw, das 2019 Europäische Kulturhauptstadt sein wird. Hier ist die Geschichte im Stadtbild deutlich sichtbar, wie das antike römische Theater eindrucksvoll zeigt. Und auch die historische Altstadt mit ihren engen Gassen lockt Besucher in die Stadt.

Sonne, Strand und Klöster

Im Sommer erfreuen sich die bulgarischen Badeorte zunehmender Beliebtheit. Ob Varna, Burgas, Pomorie oder Sweti Konstantin: Aufgrund der Terrorgefahr in ehemals beliebteren Reiseländern wie Ägypten und der Türkei hat sich die Schwarzmeerküste als attraktives Ausweichziel etabliert.

Weitab vom Strandtrubel befindet man sich bei einer Besichtigung des Rila-Klosters im Rila-Gebirge, einem prachtvollen Exemplar der vielen orthodoxen Klosteranlagen Bulgariens. Von hier ist es auch nicht weit zum Naturdenkmal der sieben Rila-Seen, die malerisch in die Landschaft drapiert sind.

Und natürlich ist eine Bulgarien-Reise nicht komplett ohne einen Besuch der Hauptstadt Sofia. Die Stadt am Fuße des Witoscha-Gebirges ist ebenso vielseitig wie das Land selbst. Historische Gebäude, Kirchen, Kathedralen und Museen, Cafés und Bars, Parks und Streetart an allen Ecken machen Sofia zu einem interessanten Ziel für einen Städtetrip.

Was mögen Sie an Bulgarien?

Wie lauten Ihre Tipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler muss man besucht haben?

Was sind Ihre liebsten Restaurants, Cafés, Bars?

Wo kann man besonders gut einkaufen?

Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Ausflüge bieten sich an?

Welche unvergesslichen Momente haben Sie in Bulgarien erlebt?

Posten Sie Ihre Tipps und Erfahrungsberichte im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (aan, 14.8.2018)