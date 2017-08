Mozilla will Desinformation im Netz bekämpfen

Unternehmen will Hilfe im Kampf gegen Falschmeldungen bereitstellen und Forschungsprojekte fördern

Mozilla widmet sich dem Kampf gegen Falschinformationen im Netz. Desinformationskampagnen seien jenes Phänomen, das "bei wichtigen Themen Menschen am meisten spaltet und belastet", heißt es in einem Blogbeitrag. Die Verbreitung sogenannter "Fake News" verletze nahezu jede Richtlinie, die sich Mozilla in seinem Manifest auferlegt hat.

Leitfaden

Deshalb will Mozilla künftig Forschungsprojekte fördern, die die Verbreitung und Entstehung von Falschmeldungen untersuchen. Außerdem soll ein Leitfaden erstellt werden, der Nutzern Hilfestellungen zum Umgang mit Nachrichten im Netz gibt. Schließlich sollen auch technologische Lösungen kreiert werden. (red, 10.8.2017)