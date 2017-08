Experimentalmusiker Marián Varga gestorben

Wurde mit Artrock-Formation Collegium Musicum bekannt

Bratislava – Der slowakische Experimentalmusiker und Komponist Marián Varga ist am Mittwoch 70-jährig gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf einen befreundeten Musikexperten. In der Tschechoslowakei wurde Varga vor allem mit seiner 1969 gegründeten Artrock-Formation Collegium Musicum bekannt. Neben eigener Musik widmete sich die Band der Neuinterpretation klassischer Werke. Im Frühjahr hatte Varga, bereits von einer schweren Krankheit gezeichnet, in Bratislava ein letztes Konzert gegeben. (APA, 10.8.2017)