Toller Papa, selbstverständliche Mama

Der gesellschaftliche Umgang mit der Mutter- und Vaterrolle beeinflusst auch die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Wie nehmen Sie den Umgang mit Müttern und Vätern wahr?

Mütter gehen nach wie vor länger in Babypause, sind häufiger Alleinerzieherinnen und erledigen den Großteil der Care-Arbeit. In Gesprächen werden Frauen gefragt, wie sie das machen mit der Kinderbetreuung. Eine Frage, die kaum ein Mann gestellt bekommt. Oder die Frage nach der Vereinbarkeit, die Väter auch selten bis nie zu hören bekommen, wie eine Twitter-Userin schreibt:

Gibts eigentlich auch #Väter, die bei #RückkehrausElternzeit verblüfft gefragt werden, wie sie das machen mit Vollzeit? 😉 #justelternthings — Caro Arns (@CaroArns) August 1, 2017

Wechselt der Papa die Windeln seines Nachwuchs, so wird das häufig kommentiert, was für ein toller Papa das sei. Welcher Mama wurde dafür schon auf die Schulter geklopft und ein verbaler Pokal überreicht? Muss ja auch nicht sein. Aber solange Männer für Vaterpflichten in diesem Ausmaß gelobt werden, ist es noch ein langer Weg zur Gleichberechtigung zwischen Mama und Papa und damit auch zwischen Frau und Mann.

Trottelväter und übereifrige Mütter

Auch die Werbebranche setzt immer wieder auf die "Männer sind Trottel im Haushalt"-Karte. "Zugleich wird so, ob nun beabsichtigt oder billigend in Kauf genommen, der Status quo zementiert: Nämlich die Vorstellung von getrennten Sphären, in denen Frauen und Männer stattfinden beziehungsweise stattzufinden haben", schreibt Nils Pickert in der STANDARD Kolumne "Mann könnte ja mal...".

Männer, die ihre Vaterrolle ernst nehmen und leben, werden immer mehr. Für sie gehört es dazu, dass sie mit dem Nachwuchs mehr machen, als Fußball zu spielen. Vielfach ist das gesellschaftlich noch nicht angekommen – auch bei manchen Frauen noch nicht. So findet man auf Spielplätzen nach wie vor übereifrige Mamas, die sich bemüßigt fühlen, Vätern zu erklären, wie das Leben als Eltern funktioniert, und ihnen damit die Kompetenz als Elternteil absprechen. Aber auch viele Großeltern betonen häufig, wie toll es doch sei, dass der eigene Sohn oder Schwiegersohn weiß, welches Essen das Kind gern mag, und es sogar zubereiten kann. Solche Aussagen sind wohl nie böse gemeint, aber dennoch tragen sie dazu bei, dass der Vaterrolle nach wie vor ein Hauch von Exotischem innewohnt.

Wie wird die Vaterrolle in Ihrem Umfeld wahrgenommen?

Sehen Sie einen Unterschied in der Behandlung von Vätern und Müttern? Wie teilen Sie die Elternrolle in Ihrer Familie? Erzählen Sie uns von Ihren Ideen, was es für gleichberechtigte Eltern braucht! (Judith Handlbauer, 23.8.2017)