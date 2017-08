Nachwuchs bei Erdmännchen in Schönbrunn

Im Wiener Tiergarten gab es überraschend Nachwuchs. Die Erdmänncheneltern sind erst seit kurzem in einem gemeinsamen Gehege

Wien – Bei den Erdmännchen im Tiergarten Schönbrunn hat sich Nachwuchs eingestellt. Schon am 27. Juni wurde ein Jungtier geboren. Gerechnet habe im Zoo damit niemand: "Da unser Erdmännchen-Pärchen schon sehr alt ist, haben wir mittlerweile ein zweites junges Pärchen, das gemeinsam mit den Roten Varis im historischen Affenhaus lebt. Das Männchen Chilili wurde 2013 bei uns geboren. Das Weibchen Amera stammt aus dem Zoo Linz und ist erst ein Jahr alt. Wir hätten nicht gedacht, dass sie heuer schon Nachwuchs bekommen würden. Aber das Kleine entwickelt sich prächtig", so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

tiergarten schönbrunn

Zur Welt gekommen ist es in einer schützenden Erdhöhle. Bei der Geburt sind Erdmännchen nur rund 30 Gramm schwer, blind, nackt und völlig hilflos. Mittlerweile ist das Mini-Erdmännchen schon an der Seite seiner Eltern in der Anlage unterwegs.

Spinnenfänger

In den ersten Wochen wurde das Jungtier, dessen Geschlecht noch nicht bekannt ist, ausschließlich gesäugt. Mittlerweile frisst es auch schon Gemüse und Insekten. "Es ist sehr nett zu beobachten, wie sie ihr Jungtier nicht aus den Augen lassen. Der Vater fängt sogar Spinnen in der Anlage und bringt sie seinem Nachwuchs", sagt Schratter.

foto: tiergarten schönbrunn / daniel zupanc

Heimisch sind Erdmännchen in den Savannen und Halbwüsten im Süden Afrikas. Die kleinen Raubtiere zählen zur Familie der Mangusten. Bekannt sind Erdmännchen dafür, dass sie aufrecht auf ihren Hinterbeinen stehen, um nach Gefahren Ausschau zu halten. Und selbst das Kleine mit seinen sechs Wochen kann das schon wie ein Großer. (red, 10.8.2017)