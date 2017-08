Zalando plant zwei neue Logistikzentren in Polen und Italien

Rasantes Wachstum hat sich im zweiten Quartal verlangsamt

Europas größter Online-Modehändler Zalando rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatzplus in der oberen Hälfte der ausgegebenen Spanne von 20 bis 25 Prozent. Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 20,1 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu.

Wachstum verlangsamt

Damit hat sich das rasante Wachstum im Vergleich zum Vorjahr etwas verlangsamt. Das bereinigte Ebit lag mit 81,8 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau. Für das Gesamtjahr peilt Zalando Investitionen von rund 250 Millionen Euro an. Zalando will sein europäisches Logistiknetzwerk ausbauen und plant dazu zwei große Logistikzentren in Polen und Italien. (Reuters, 10.8.2017)