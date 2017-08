Rekruten beschweren sich nur selten über Missstände

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer außerordentlichen Beschwerde an die parlamentarische Bundesheerkommission , der derzeit elf Personen angehören, amtsführender Vorsitzender ist der ÖVP -Abgeordnete Michael Hammer. Auch hier gibt es die Möglichkeit, Beschwerdemails an bundesheer.beschwerden@parlament.gv.at zu schicken.

Wien – Im Zusammenhang mit dem Todesfall eines Rekruten in Horn wird der Ruf nach einer neuen, unbürokratischen Möglichkeit, sich anonym über Missstände im Heer zu beschweren, laut. Obwohl das bereits grundsätzlich auf der Seite des Bundesheeres unter bundesheer.at/beschwerde möglich ist, wird als Vorbild die offensichtlich viel bekanntere Whistleblower-Homepage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft genannt. Das Verteidigungsministerium will jetzt bestehende Möglichkeiten stärker bewerben.

Wissen: Das österreichische Bundesheer

Das österreichische Bundesheer hat samt Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und dem Oberbefehlshaber, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, eine Personalstärke von etwa 48.000 Personen. Davon sind 15.000 Soldaten, 8.000 Zivilbedienstete und 25.000 Milizsoldaten. Die Zahl der Grundwehrdiener beträgt 11.000 bis 12.000, über das Jahr verteilt werden durchschnittlich 25.000 Wehrpflichtige einberufen.

Die Landstreitkräfte repräsentieren den Großteil des Bundesheeres. Das Kommando Landstreitkräfte hat seinen Sitz in Graz. Das Kommando Luftstreitkräfte wurde im Jänner in Salzburg aufgestellt. Spezialeinsatzkräfte sind im Jagdkommando in Wiener Neustadt gebündelt. Die Garde ist einer der wichtigsten militärischen Verbände in Wien.