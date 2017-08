FBI-Razzia bei früherem Kampagnenchef Trumps

Team von Robert Mueller, des Sonderermittlers in der Russland-Wahlkampf-Affäre, durchsuchte Anwesen Paul Manaforts

Washington – Die Arbeit des Sonderermittlers in der Affäre um mögliche Russland-Kontakte des Wahlkampfteams von Donald Trump nimmt weiter Fahrt auf. Wie die Washington Post am Mittwoch berichtete, haben FBI-Ermittler im Auftrag von Robert Mueller bereits am 26. Juni eine überraschende Razzia im Haus des ehemaligen Kampagnenchefs Paul Manafort in Alexandria, Virginia, durchgeführt.

Die Maßnahme, die ohne Vorwarnung gekommen sei, habe einen Tag nach einer Einvernahme des Politiklobbyisten stattgefunden. Manafort ist eine der wichtigsten Figuren im Zentrum der Ermittlungen rund um mögliche Absprachen der Wahlkampagne mit Moskau.

Manafort bestätigt Razzia

Dass die Sonderermittler zu einer Razzia gegriffen hätten, anstatt via Vorladung Dokumente von Manafort zu verlangen, zeige, dass man nicht mit der vollen Kooperation des Verdächtigen rechne, hieß es aus Ermittlerkreisen. Zudem lege es nahe, dass gegen Manafort ein konkreter Verdacht vorliege: Denn dieser muss zur Erlangung eines Durchsuchungs befehls einem Staatsanwalt glaubhaft gemacht werden.

Manafort bestätigte, dass eine Razzia stattgefunden habe. Er habe nichts zu verbergen und immer allen Anforderungen der Ermittler entsprochen. Ob bei der Razzia Belastendes gefunden wurde, war nicht bekannt. (red, 9.8.2017)