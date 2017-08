Interwetten ist offizieller Business Premium Partner der TSG Hoffenheim

Interwetten schließt Vertrag bis Juni 2020 mit TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat eine langfristige Partnerschaft mit Interwetten geschlossen. Das in Wien gegründete Unternehmen, das zu den renommiertesten Sportwetten-Marken zählt, wird bis zum Juni 2020 Business Premium Partner der TSG.

„Die TSG Hoffenheim ist ein äußerst attraktiver Partner für uns, nicht nur wegen der Entwicklung des Vereins zu einem der Top-Player in Deutschland und der daraus folgenden ersten Europapokal-Teilnahme in dieser Saison. Der Klub hat mit dem vierten Platz in der Bundesliga in der vorigen Spielzeit unterstrichen, dass er eine ausgezeichnete Zukunftsperspektive besitzt“, erklärt Werner Becher, Speaker of the Board von Interwetten. „Sponsoring im Sport gehört seit unserer Gründung zur Unternehmensstrategie. Für Interwetten wird die TSG Hoffenheim das deutsche Flaggschiff im Sponsoringpool und garantiert dank eines weitreichenden Sponsoring-Packages mit großflächiger Markenpräsenz für Interwetten eine ausgezeichnete Brand-Awareness“

Der neue Sportwetten-Partner erhält von der TSG ein umfangreiches Leistungsportfolio, u.a. bestehend aus Titel- und Namensnutzungsrechten, exponierten TV-relevanten Werbeflächen in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, Hospitality-Leistungen sowie Internet-Präsenzen.

„Wir freuen uns sehr, in Interwetten einen Partner mit herausragender Bedeutung für den deutschsprachigen Sportwettenmarkt gewonnen zu haben. Das Unternehmen setzt seit der Gründung Akzente mit Kundennähe und innovativen Ideen für seine Branche. Wir sind überzeugt davon, einen idealen Partner ausgewählt zu haben“, sagt Dr. Peter Görlich, Geschäftsführer der TSG Hoffenheim anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Interwetten ist einer der Pioniere der Branche und ermöglichte bereits 1997 als erster Anbieter Online-Wetten. Zudem erhielt das Unternehmen mit Hauptsitz auf Malta wiederholt Auszeichnungen für den besten Kundenservice.

Über Interwetten

Wetten ist unser Sport.

Interwetten wurde 1990 als Sportwetten Anbieter gegründet und ging 1997 mit der Website www.interwetten.com online. Aktuell präsentiert sich Interwetten als Online-Entertainment-Company und bietet neben der klassischen Sportwette ein umfangreiches Live-Wetten-Angebot, Casino, Live-Casinos und eine Vielzahl an spannenden Games.

Interwetten ist seit 2005 auf Malta lizensiert und hat seither Lizensierungen in Italien, Spanien, Schleswig-Holstein (Deutschland) und Irland erfolgreich abgeschlossen. In Deutschland nimmt Interwetten Teil am Ausschreibungsverfahren für eine bundesweite Sportwetten-Lizenz, über dessen Ausgang noch nicht entschieden ist.

