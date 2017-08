Lieferando-Gründer investieren in Wiener Sport-Plattform Eversports

Von mehreren Investoren insgesamt 2,2 Mio. Euro in Form eines Wandeldarlehens und Kredits

Die Sport-Buchungsplattform Eversports mit Sitz in Wien erhält von mehreren Investoren insgesamt 2,2 Mio. Euro, um die Produktentwicklung, Vermarktung und den Vertrieb voranzutreiben. Mit dabei sind auch die Gründer des Essenszustellers Lieferando, Kai Hansen und Jörg Gerbig.

3,6 Millionen Sportaktivitäten gebucht

Die 2,2 Mio. Euro setzen sich zusammen aus einem Wandeldarlehen von Point Nine, Gerbig Ventures, RTA und Marcin Kurek sowie einem Kredit, besichert von der staatlichen Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) im Rahmen des "Double Equity"-Programms, teilte das Start-up am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Über die Eversports-Plattform wurden im ersten Halbjahr 2017 nach Firmenangaben mehr als 3,6 Millionen Sportaktivitäten im Wert von 72 Mio. Euro bei externen Sportanbietern gebucht. Neben Ballsportanbietern sind seit Anfang 2017 auch Yoga-, Pilates-, Poledance-, Tanz- und Fitnessstudios sowie Crossfit-Boxen buchbar. Über Eversports kann man Plätze, Trainer und Kurse buchen sowie Mitspieler suchen.

Die Eversport GmbH wurde im Jahr 2013 gegründet. 2014 entstand dann Eversports als Joint Venture der beiden Wiener Start-ups Eversport.at und Sportle.me, die ein ähnliches Angebot auf den Markt gebracht hatten. (APA, 9.8.2017)