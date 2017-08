Hitze und Dürre bringen Einbußen bei Getreideernte

Einbußen gab es vor allem bei Roggen und Weizen, im Bio-Bereich und bei Sojapflanzen gab es hingegen Zuwächse

Wien – Hitze und Trockenheit haben der heurigen Getreideernte zugesetzt: Insgesamt fiel sie um 22 Prozent geringer aus als im Vorjahr, hieß es bei einer Pressekonferenz der Agrarmarkt Austria (AMA) am Mittwoch. Der starke Einbruch liege einerseits an der lange anhaltenden Hitze, aber auch an der Rekordernte im vergangenen Jahr. Die Gesamtproduktion inklusive Mais soll heuer 4,7 Millionen Tonnen betragen.

Dennoch müssten sich Landwirte auf den Klimawandel vorbereiten, sagt Stefan Hautzinger, Vorsitzender des AMA-Verwaltungsrates. Der März war der trockenste in der über 250-jährigen Messgeschichte Österreichs, der Juni der zweitheißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Besonders die Kornausbildung hat unter der Dürre gelitten: Der Mais sei heuer wesentlich kleiner ausgefallen, auch Weizen und Roggen tragen teilweise nur halb so viele Ähren wie in einem Durchschnittsjahr, sagt Hautzinger.

Niederösterreich und Burgenland stark betroffen

Die Dürre – an manchen Orten gab es heuer mehr als 37 Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad – habe die Landwirtschaft vor große Herausforderungen gestellt, sagt Hautzinger. Besonders Niederösterreich und das Burgenland waren betroffen, im Westen sei die Ernte hingegen einigermaßen gut ausgefallen. Um sich künftig besser auf den Klimawandel einstellen zu können, sollten Landwirte in den Boden investieren und klimafittere Sorten anbauen, sagt Hautzinger.

Die AMA kann der Hitze aber auch Positives abgewinnen: Die Getreideernte, die mittlerweile fast abgeschlossen ist, sei früher und schneller vonstattengegangen. "Es wird eine kleine, aber feine Ernte werden." Die Getreidequalität sei überdurchschnittlich gut und die Rate an Premiumweizen besonders hoch.

Einbußen bei Roggen und Weizen

Starke Einbußen gegenüber dem vergangenen Jahr gab es beim Roggen, insgesamt wurden 136.000 Tonnen weniger geerntet, das entspricht einem Minus von 28 Prozent. Etwa gleich hoch waren die Rückgänge beim Weich- und beim Hartweizen. Die Weizenfläche ist um rund 23.000 Hektar geschrumpft.

foto: apa/ama

Eine andere Entwicklung macht sich im Bio-Bereich bemerkbar: Die Anbaufläche von Bio-Weizen wuchs gegenüber dem Vorjahr um mehr als 4.300 Hektar. In Österreich sind rund 14 Prozent der Gesamtanbaufläche biologisch bewirtschaftet, im Burgenland liegt der Anteil bereits bei 30 Prozent.

Sojafläche auf Rekordniveau

Stark gestiegen ist auch die Sojaanbaufläche – mittlerweile werden in Österreich mehr als 64.400 Hektar Soja angepflanzt. Laut AMA liegt das einerseits an dem steigenden Einsatz von Soja im Viehfutter, aber auch am Soja-Trend in vegetarischen und veganen Lebensmitteln.

Weltweit werden im heurigen Erntejahr rund zwei Milliarden Tonnen Getreide produziert, 295 Millionen Tonnen davon innerhalb der EU. Laut AMA sind die Getreidespeicher weltweit gut gefüllt, die Weizen- und Maisproduktion hat sich aufgrund der Dürre in den USA und Australien jedoch mehr nach Russland und Brasilien verlagert. (lauf, 9.8.2017)