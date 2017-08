Barcelonas heftiges Buhlen um Dortmunds Dembélé

Das französische Riesentalent soll für die nächste astronomische Summe zu den Katalanen wechseln und Neymar ersetzen

Der FC Barcelona geht im Werben um Borussia Dortmunds Supertalent Ousmane Dembélé in die Offensive. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist eine Delegation des spanischen Fußball-Giganten nach Deutschland aufgebrochen, um den 20-Jährigen als Nachfolger des abgewanderten Weltstars Neymar zu verpflichten. Der kicker berichtet, die Schmerzgrenze des BVB liege bei 120 Millionen Euro. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wollte auf SID-Anfrage am Mittwoch "keinen Kommentar" abgeben.

Der Brasilianer Neymar (25) war für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt. Dementsprechend ist Barcelona mit prall gefüllter Kasse auf der Suche nach hochkarätigem Ersatz. Dortmund könnte davon finanziell enorm profitieren: 120 Millionen Euro wären die zweitgrößte Einnahme der Fußballgeschichte. Laut der französischen Sportzeitung L'Equipe haben Barcelona und Dembélé bereits eine Einigung erzielt.

Die spanischen Zeitungen berichteten am Mittwoch von insgesamt 150 Millionen Euro Ablöse, wovon ein Teil an Dembélés französischen Ausbildungsverein Stade Rennes gehen solle. Dembélé war in seiner Premierensaison in Deutschland an 31 Toren beteiligt (10 Tore/21 Vorlagen). (sid, 9.8.2017)