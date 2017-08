Eva Menasse hält Laudatio auf Margaret Atwood

Österreichische Autorin wird bei der Preisvergabe am 15. Oktober sprechen

Frankfurt am Main – Bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Margaret Atwood hält die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse am 15. Oktober die Laudatio. Dies teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Mittwoch in Frankfurt mit.

Die in Berlin lebende Menasse ("Vienna") gilt mit ihren Romanen und Essays als gesellschaftspolitisch engagierte Autorin. Die deutsche Buchbranche hat die Vergabe des Friedenspreises an die international renommierte kanadische Schriftstellerin Atwood mit dem "politischem Gespür" sowie der Humanität und Toleranz in ihren Werken begründet.

Die mit 25.000 Euro verbundene Auszeichnung wird der 77-Jährigen zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche überreicht. Das ZDF wird den Festakt live übertragen. (APA, 9.8.2017)