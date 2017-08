Intel stellt Core i-8000-Prozessoren am 21. August vor

Core i7-8700K "Coffee Lake" mit sechs Kernen soll vorgestellt werden

Intel stellt die 8. Generation seiner Core Prozessoren am 21. August vor. Die Präsentation der neuen Core i-8000 Prozessorfamilie kann auf Facebook Live verfolgt werden, so das Unternehmen in seiner Presseaussendung.

Core i7-8700K "Coffee Lake" mit sechs Kernen

Laut Medienberichten sollen Desktop-PC-Prozessoren wie den Core i7-8700K "Coffee Lake" mit sechs Kernen vorgestellt werden. Zusätzlich könnten auch Mobilprozessoren der Baureihe Core i-8000 präsentiert werden. Am 21. August wird in den USA eine Sonnenfinsternis zu beobachten sein – das Intel-Event findet eine Stunde früher statt. (red, 9.8. 2017)