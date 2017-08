Arbeit in Start-ups: Wien bei Urlaub top, bei Gleichberechtigung flop

Geht es nach einer aktuellen Erhebung ist Singapur ist der attraktivster Ort für Arbeit in Start-ups, Wien landet nur im Mittelfeld

Wien – Wer in einem Start-up arbeiten möchte, zieht am besten nach Singapur – zumindest wenn es nach einer Erhebung von Nestpick, einer Vermittlungsplattform für möblierte Wohnungen, geht. Die Plattform hat 85 Städte weltweit verglichen, um die Start-up-freundlichsten herauszufinden. Wien befindet sich im Mittelfeld auf Platz 38.

In der Kategorie "Urlaubstage" teilt sich Wien mit Valetta die Spitzenposition, auch die Sicherheit in der Stadt wird hoch bewertet. Dafür schneidet die Bundeshauptstadt bei den Kriterien "Gleichberechtigung", "Einkommenssteuer" und "Start-up-Ökosystem" relativ schlecht ab.

Auf den Spitzenplätzen nach Singapur folgen Helsinki, San Francisco und Berlin. In San Francisco seien die Gehälter am höchsten, in Kairo am niedrigsten, so die Studienautoren. Dubai punktet laut Nestpick zwar bei Steuern und Sozialleistungen, rangiert aber bei der Gleichberechtigung auf dem letzten Platz.

Singapur erreiche eine hohe Punktzahl in Hinblick auf die Kategorien "Gesundheitssystem" sowie "Sicherheit" und biete eine dynamische Start-up-Szene mit vielen Karrierechancen, heißt es in der Nestpick-Aussendung von Mittwoch. (APA, 9.8.2017)