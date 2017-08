Der 25-Jährige Profi soll in den Bergen unterstützen

Wien – Radprofi Patrick Konrad hat den Sprung in das endgültige Aufgebot seines Bora-Teams für die 72. Auflage der Vuelta a Espana (ab 19. August) geschafft. Der 25-Jährige soll Kapitän und Mitfavorit Rafal Majka (POL) vor allem in den Bergen unterstützen. Laut Teammanager Ralph Denk gibt es aber auch "die eine oder andere Etappe, an der Emanuel (Buchmann, Anm.) oder Patrick ihre Chance bekommen werden". (APA, 9.8.2017)