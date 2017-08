"NBA 2K18": Trailer zeigt bisher realistischstes Basketballspiel

Neue Techniken zur Digitalisierung der Athleten und Trikots zur Schau gestellt

Hersteller 2K hat den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Basketballspiel "NBA 2K18" veröffentlicht. Darin sieht man die überarbeitete Grafik-Engine erstmals in Aktion. Laut einer Aussendung des Entwicklers wurden für die diesjährige Auflage neue Prozesse eingesetzt, um die Athleten so lebensnah wie möglich zu digitalisieren.

Narben und Tattoos

So wurden beispielsweise neue Fototechniken eingesetzt, die mittels Farbseparation akkuratere Spieler-Hauttöne erzeugen können, die authentisch auf Lichteinfall reagieren. Weiters hat das Entwicklerteam jedes einzelne Trikot sowie 200 Paar Schuhe gescannt, um jedes Detail bis hin zu den Nähten nachzuahmen. Gleiches gilt für die Athleten, deren Eigenschaften von den Tattoos bis zu den Narben und Barthaaren eingescannt wurden. Zudem werden Spieler diesmal mehr Anpassungsmöglichkeiten geboten, um ihren eigenen Charakter zu erstellen.

nba 2k

NBA 2K18 wird am 15. September für PS4 und Xbox One in den Handel kommen. Zuvor wird es ab dem 8. September die Möglichkeit geben, den Anfang des Karrieremodus in einer Demo kostenlos auszuprobieren. (red, 9.8.2017)