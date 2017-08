Gabe Newell als Hippie wird zum Internet-Hit

In einem Eröffnungs-Video zur "Dota 2"-Meisterschaft zeigte sich der Valve-Chef mit goldener Haarmähne

Zur diesjährigen "Dota 2"-Meisterschaft The International wurde auf eine normale Einführung verzichtet und stattdessen ein Video gezeigt. Darin ist Mitgründer und derzeitiger Präsident von Valve zu sehen: Gabe Newell spielt in der kleinen Show einen Hippie-Roadie und wurde so sofort zum Internet-Meme.

GabeN

In seinem Cameo-Auftritt trägt Newell, auch GabeN genannt, eine goldene Haarpracht und ein Stirnband. Ein Nasenpiercing und Gesichtstattoo runden das Paket noch ab, wobei es sich bei letzterem um drei aufgemalte Tränen handelt. Der Entwickler erlaubte sich hier einen Scherz: Wer mit der Geschichte von Valve vertraut ist, weiß um die legendäre Nummer Drei Bescheid. Bisher brachte die Firma keinen einzigen dritten Teil einer Spielereihe ("Half-Life 2", "Left 4 Dead 2", "Portal 2", "Dota 2", "Team Fortress 2"). Newell verlässt in einer Szene des Videos schockiert das Bild, was in der Gaming-Community zum Meme wurde. (ke, 10.8.2017)