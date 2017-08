Dieselskepsis kommt auch in Österreich an

Auch wenn Österreich immer noch den dritthöchsten Dieselanteil in Europa hat, bei den Neuzulassungen spürt man einen Rückgang

Wien – Österreich ist bekanntlich Dieselland und hat nach Luxemburg und Frankreich die dritthöchste Dieselautodichte in der EU. Sukzessive kommt aber die Dieselskepsis auch in Österreich an, wie die neue Zulassungszahlen zeigen. Insgesamt sind die Pkw-Neuzulassungen in Österreich im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf 27.731 Stück gestiegen. Bei Dieselautos gab es einen Rückgang um 8,5 Prozent, bei den Benzinern einen Anstieg um 13,8 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Immer noch waren aber die Hälfte der neu zugelassenen Autos Dieselfahrzeuge, 45,6 Prozent Benziner.

Schub bei E-Autos

Einen kleinen Schub gibt es bei E-Autos. Im Vergleich zum Vormonat stiegen deren Neuzulassungen um 121,4 Prozent. Auch wenn sie immer noch die Ausnahme sind, ist Österreich gemeinsam mit den Niederlanden im ersten Halbjahr EU-Spitzenreiter bei Elektrofahrzeugen: 1,4 Prozent der neu zugelassenen Pkws fahren hier mittlerweile nur mit Strom, ergab eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Der EU-Schnitt lag im ersten Halbjahr bei 0,6 Prozent, im Autoland Deutschland nur bei 0,5 Prozent.

Der dritte Rang geht an Frankreich und Schweden, wo laut VCÖ jeweils 1,2 Prozent der Neuwagen nur mit Strom fahren. Die Nase vorn in Sachen E-Autos hat weiterhin das Nicht-EU-Mitglied Norwegen, dort kamen sie zuletzt schon auf 19,1 Prozent. Insgesamt ist die Zahl der neu zugelassenen E-Autos in der EU laut VCÖ im ersten Halbjahr um 63 Prozent auf 46.242 gestiegen.

Rückgang bei VW

Unabhängig von den Antriebstechnologien gab es Zuwächse bei Renault (+20,6 Prozent), Hyundai (+11,0), Mercedes (+7,9), BMW (+6,1), Audi (+5,5) und Skoda (+2,6). Rückgänge verzeichneten Seat (-17,6), VW (-9,3), Opel (-5,0) und Ford (-2,9). (rebu, 9.8.2017)